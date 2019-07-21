Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Kocaelispor'u farklı yendi
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Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Kocaelispor'u farklı yendi

2 dakika önce

Kocaelispor: 7-1Tyler Boyd sahne aldıHazırlıkların İstanbul bölümü tamamlandıAli DANAŞ / Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaştı.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Kocaelispor'u farklı yendi, System.String[]
Kocaelispor: 7-1
Tyler Boyd sahne aldı
Hazırlıkların İstanbul bölümü tamamlandı

Ali DANAŞ/ Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaştı. TFF 3'üncü Lig temsilcisi karşısında çok zorlanmayan siyah beyazlılar, sahadan 7-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ilk yarısında sahaya ideale yakın bir kadro ile çıktı. Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve Güven'den oluşan kadro, maçın 8'inci dakikasında Gökdeniz'in golü ile 1-0 geriye düşmesine rağmen çabuk toparlandı. Rahat bir oyun sergileyen siyah beyazlılar, 23'te Quaresma ile beraberliği sağlarken, 33'üncü dakikada Roco ile 2-1 öne geçti ve devre bu skorla bitti.
TYLER BOYD SAHNE ALDI
Abdullah Avcı, ikinci devreye genç futbolcuların ağırlıkta olduğu tamamen yeni bir kadro ile çıkarken, en merak edilen değişiklik Tyler Boyd oldu. Henüz 3 gündür takımla idman yapan Boyd, ikinci devrede oyuna girerken genç futbolcuları ataklarıyla yönlendirmede oldukça rahat bir görüntü sergiledi ve karşılaşmayı 2 asist ile bitirdi.
Gençlerden oluşan kadro ikinci yarıda Kocaelispor karşısında zorlanmazken, 54'te Muhayer, 61 ve 78'te Umut Nayir, 83 ve 89'uncu dakikalarda Oğuzhan Akgün ile 7-1'lik skoru elde etti.
HAZIRLIKLARIN İSTANBUL BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
8 Temmuz'da yeni sezon startını veren Beşiktaş, Kocaelispor maçı ile hazırlıkların İstanbul bölümünü tamamladı.
Riva'da 3 gün normal programda antrenman yapan Beşiktaş, 13 Temmuz'dan bu yana Milli Takım Kamp Merkezi'nde kamp yapmaktaydı.
Yarından itibaren 2 gün izin yapacak olan Beşiktaş, 24 Temmuz'da 2'nci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan detaylar


Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:39 Kaynak: DHA
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