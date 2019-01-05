Beşiktaş, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya
'nın Belek
bölgesinde devam Beşiktaş
günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda Ricardo Quaresma
attığı gollerle dikkat çekti.
Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius
, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Burak Yılmaz
ve Alpay Çelebi
ise salonda çalıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi
Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor