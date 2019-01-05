Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda Ricardo Quaresma attığı gollerle dikkat çekti.

Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Burak Yılmaz ve Alpay Çelebi ise salonda çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
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