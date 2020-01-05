Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğullarının da izlediği basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğullarının da izlediği basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.


Siyah beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.


Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:06 
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