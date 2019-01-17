Beşiktaş, İkinci Yarıyı Akhisar'da Açıyor

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yarın Akhisarspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
Deplasman performansı kötü
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi.
Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.
Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü. Burak Yılmaz
'ın durumu
Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, yarınki karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.
Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık
2007'de ligdeki Manisaspor
maçında giymişti.
Yeni transferlerden Nicolas Isimat-Mirin de oynayacak durumda bulunuyor.
Adriano cezalı
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Çaykur Rizespor
, Galatasaray
ve Kasımpaşa
maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.
Ljajic ve Vida ceza sınırda
Beşiktaş'ta Adem Ljajic
ve Domagoj Vida
, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.