Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: "En az suç işlenen 4-5 ilçeden biriyiz" - Son Dakika

- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: "En az suç işlenen 4-5 ilçeden biriyiz"

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, " İstanbul'un en az suç işlenen 4-5 İlçeden biriyiz" dedi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ve halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, emniyet birim amirleri, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Emniyet Müdürü Demirbağ, "Bizler sizlere hizmet veriyoruz ama başarılı mıyız başarısız mıyız bugün sizden biz karne alacağız. İstanbul'da Silivri, Çatalca ve Adalar'ı çıkarırsak en az suç işlenen 4-5 ilçeden birisiyiz" dedi.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ise, "Hasan müdürümüz daha önce bu ilçeyi tanıyor olması burada Müdür Yardımcılığı yapıyor olması büyük şans. Ona ve ekibine ben güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yetkililer, Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi.

(HZE-DCC-ÖFA