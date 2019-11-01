Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Antalyaspor 47. maça çıkıyor
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Beşiktaş ile Antalyaspor 47. maça çıkıyor

6 saat önce

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor 47. maça çıkıyor, System.String[]

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 46 lig karşılaşmasının 32'sini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 102 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 40 gol kaydetti.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. İkinci devre Antalya'da oynanan maçı ise Beşiktaş 6-2 kazandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 23 lig maçının 14'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 54 kez havalandırdı, kalesinde ise 29 gol gördü.

Antalyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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