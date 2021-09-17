Beşiktaş ile Antalyaspor 51. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.