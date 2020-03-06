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Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları yarın özel maçta karşılaşacak
6 saat önce
Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, yarın İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi