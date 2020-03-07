Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları tekne turu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları tekne turu yaptı - Son Dakika Spor

Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları tekne turu yaptı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Vodafone Kupası'nda bu akşam karşılaşacak Beşiktaş ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları, İstanbul Boğaz'ında tekne turu yaptı.

Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları tekne turu yaptı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Vodafone Kupası'nda bu akşam karşılaşacak Beşiktaş ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları, İstanbul Boğaz'ında tekne turu yaptı.

Siyan-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik heyet ve oyuncuları boğazda düzenlenen kahvaltılı tekne turunda bir araya geldi.

Tekne turuna Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ile Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı.

Atletico Madrid, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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