Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Bursaspor 'Dalya' Diyecek

Beşiktaş ile Bursaspor 'Dalya' Diyecek

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor, yarınki mücadele ile birlikte 'dalya' diyecek.

Beşiktaş ile Bursaspor 'Dalya' Diyecek, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor, yarınki mücadele ile birlikte 'dalya' diyecek.

İki takım Vodafone Park'ta oynanacak zorlu randevu için hazırlıklarını tamamlarken, Süper Lig'de 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. 99 randevunun 45'inden siyah beyazlılar galibiyetle ayrılırken, yeşil beyazlılar da 16 karşılaşmada gülen taraf oldu. Diğer 38 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Bursaspor, Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini 2012/13 sezonunda Bursa'da oynanan lig maçında elde ederken, bu mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. Ancak daha sonra oynanan 11 maçta rakibini mağlup edemeyen yeşil beyazlılar, üst üste 9 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor, bu süreçte karşı Beşiktaş'tan yalnızca son 2 maçta birer puan alabildi. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maç da 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

GÜNEŞ'İN ŞANSI TUTUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik adamlık kariyerlerinde daha önce 19 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 10'unda taraflar yenişemezken; Güneş'in 6, Aybaba'nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. Aybaba, Güneş'in ev sahibi olduğu maçlarda ise henüz galibiyetle tanışamadı. 8 randevuda Güneş'in takımları 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

BURSASPOR BERABERLİĞE ABONE

21'inci haftaya 24 puanla giren Bursaspor, 6 maçtır kazanamazken, son 5 mücadelesinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Tarihinde 2'nci  kez böyle bir seri yakalayan yeşil beyazlılar, yarın da sahadan bir puanla ayrılması halinde kendi lig tarihinde bir ilke imza atacak. 33 puanı bulunan Beşiktaş ise son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 yenerek moral buldu. Siyah beyazlılar da bu mücadele ile birlikte evindeki 2 maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde.

BEŞİKTAŞ HÜCUMUYLA, BURSASPOR SAVUNMASIYLA AYAKTA

Zorlu randevu öncesinde Beşiktaş hücumu, Bursaspor ise savunmasıyla dikkat çekiyor. Geride kalan haftalarda siyah beyazlılar, 38 kez rakip fileleri havalandırırken Kasımpaşa ve Galatasaray ile birlikte ligin en golcü üç takımından biri konumunda. Bursaspor ise geride kalan haftalarda kalesinde yalnızca 19 gol görürken, lider Medipol Başakşehir'in ardından en az gol yiyen ekip oldu. Samet Aybaba'nın da Beşiktaş karşısında savunmaya ağırlık vermesi bekleniyor.

YEŞİL BEYAZLILARDA 2 EKSİK

Bursaspor'da Beşiktaş maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Yeşil beyazlıların golcü oyuncusu Diafra Sakho ve son oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Tunay Torun, Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Siyah beyazlılarda ise tek eksik oyuncu Ricardo Quaresma. Kartı cezası nedeniyle forma giyemeyecek Portekizli oyuncunun dışında Beşiktaş'ta herhangi bir eksik bulunmuyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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