Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 36. Randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 36. Randevuda

1 saat önce

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 33 gol attı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Çaykur Rizespor 13 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 13 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 16 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 9 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 21, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:19 Kaynak: AA

İstanbul, Rize, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
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