Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

05.01.2021 09:53
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda, System.String[]

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 70 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'da iki takım arasında oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor 16 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 16 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 16 maçtan 11'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 19 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 37 gole, Karadeniz ekibi 16 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 10 lig maçından 5'i berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında siyah-beyazlı ekip, tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Spor Toto Süper Lig, İstanbul, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda - Son Dakika Spor


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