Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda! Son 11 maçta...
Son Dakika Spor Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda! Son 11 maçta...

Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda! Son 11 maçta...

7 saat önce

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda! Son 11 maçta..., System.String[]

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.


Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.


Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.


- Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor


Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.


Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti.


Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.


- Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da


Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı.


Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.


İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.


Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ali Sami Yen, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:10 
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