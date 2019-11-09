Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda! Son 11 maçta...

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.



Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.



- Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor



Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.



Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti.



Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.



- Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da



Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı.



Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.



İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.



Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

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