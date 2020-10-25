Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda

25.10.2020 09:05
Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda, System.String[]

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizli'deki maçlar

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda - Son Dakika Spor

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