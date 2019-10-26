Beşiktaş ile Galatasaray 346. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. siyah-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 13. sırada bulunuyor.



346. randevu



Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 345 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi.



Ligde de Galatasaray önde



İki takım Süper Lig tarihinde ise 122 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 35 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 128 kez gol sevinci yaşadı.



İki takım arasındaki son 10 maç



Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlar içerisinde 2016 yılında Galatasaray, Türkiye Süper Kupa'yı Beşiktaş'a karşı penaltılarla kazandı.



Son 10 maçta alınan ise sonuçlar şöyle:



24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)



14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)



08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)



13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)



24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)



27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)



02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)



29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)



02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)



05.05.2019 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Lig)



