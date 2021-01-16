Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda

16.01.2021 10:17
Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 122-111 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 35 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ise 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

348. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 347 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde ise 124 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 36 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 129 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda - Son Dakika


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