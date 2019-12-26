Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda - - Son Dakika
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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda -

6 saat önce

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda -, System.String[]

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.


Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.


Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor


Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti. Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.


Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı


Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.


Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.


Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.


Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.


Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.


En farklı skorlu galibiyetler


Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.


Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.


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Gençlerbirliği, Beşiktaş, İstanbul, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:12 
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