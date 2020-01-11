Beşiktaş ile görüşen Guilherme, Yeni Malatyaspor ile idmanda | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ile görüşen Guilherme, Yeni Malatyaspor ile idmanda | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Beşiktaş ile görüşen Guilherme, Yeni Malatyaspor ile idmanda | Transfer Haberleri

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş ile görüşen Guilherme, Yeni Malatyaspor ile idmanda | Transfer Haberleri, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.


Sarı-siyahlı takımın, Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı akşam antrenmanında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques de yer aldı.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.


Antrenmanı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de takip etti.


Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için bu kente gidecek.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:03 
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