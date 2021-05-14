Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda

14.05.2021 10:45
Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

İzmir'deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda - Son Dakika Spor


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