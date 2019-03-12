Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Beşiktaş ile Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.

Beşiktaş ile Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları şu şekilde: 1. Kategori: 245TL 2. Kategori: 225TL 3. Kategori: 205TL 4. Kategori: 195TL 5. Kategori: 165TL 6. Kategori: 150TL 7. Kategori: 100TL 8. Kategori: 90TL VIP: 680TL 1903 A-E: 680TL 1903 B-D: 750TL 1903 C: 800TL

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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