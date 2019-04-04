Beşiktaş ile Ingame Arasında İşbirliği İmzası Atıldı

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Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı