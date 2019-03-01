Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Kayserispor 46. Randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 46. Randevuda

21 dakika önce

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Kayserispor 46. Randevuda, System.String[]
Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 45 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 70 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 4 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 21 golüne, Kayserispor 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayseri, Kayserispor, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Para Cezası Verdi!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın Sözleşmesinde Beşiktaş Maddesinin Olmadığını Açıkladı Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Anderson Talisca Brezilya'da Kulüp Satın Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 09:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Kayserispor 46. Randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]