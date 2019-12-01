Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip, Süper Lig tarihinde ise 46 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 müsabakada 9 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar takım ise 26 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 44 gol attı. Beşiktaş ise 72 gol attı.

İstanbul'da oynanan 23 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı Kartal 2-0 kazanmıştı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)