Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

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Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.


Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.


Kayseri'deki maçlar


Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.


Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.


Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.


Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.


En farklı skorlu galibiyetler


Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.


Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.


Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



Kayserispor, Beşiktaş, İstanbul, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:37 

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda - Son Dakika Spor
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