Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor - Son Dakika

Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 75 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş son 16 maçta 7 kez kazanabildi

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:05 Kaynak: AA

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