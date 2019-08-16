Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
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Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda

32 dakika önce

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda, System.String[]
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.
Sivas'taki maçlar
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.
Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 Kaynak: AA
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