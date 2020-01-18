Beşiktaş ile Sivasspor arasında golsüz maç yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ile Sivasspor arasında golsüz maç yok - Son Dakika Spor

Beşiktaş ile Sivasspor arasında golsüz maç yok

6 saat önce

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Sivasspor arasında golsüz maç yok, System.String[]

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.


Beşiktaş'ın evindeki maçlar


Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.


Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.


Golsüz maç yok


Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:26 
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