Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez - Son Dakika Spor

Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez

17 dakika önce

Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın bu sezon ve geçmişte ortaya koyduğu istatistikler, karşılaşmanın gollü geçmeye yakın olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez, System.String[]

Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın bu sezon ve geçmişte ortaya koyduğu istatistikler, karşılaşmanın gollü geçmeye yakın olduğunu gösteriyor...


KARTAL EVİNDE DAHA SKORER


İlk yarıda 35 gol atan konuk Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte ligin en çok skor üreten iki takımından biri. Ev sahibi Beşiktaş, toplam 27 golünün 17'sini kendi sahasında kaydetti.


SİVAS HER MAÇTA GOL ATTI


Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı ve toplam 9 gol yedi. Sivasspor ise ligde her maçta gol atmayı başardı. Yiğidolar, deplasmanda 16 gol kaydetti.


0-0'LIK KARŞILAŞMALARI YOK


İki takımın geçmişte oynadığı 27 lig maçının hiçbiri golsüz bitmedi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol atamazken, 0-0'lık sonuca hiç rastlanmadı.


Trabzonspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 08:49:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]