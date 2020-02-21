Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda - Son Dakika
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Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

ligde de beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZONSPOR'DA MUHTEMEL 11'DE

Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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