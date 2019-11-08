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Beşiktaş ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi; Başakşehir grup lideri oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi mücadele veren uç Türk takımı Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gruplardaki dördüncü maçlarına çıktı. (kim kaybetti veya kazandı yazmak lazım)

Beşiktaş ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi; Başakşehir grup lideri oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi mücadele veren uç Türk takımı Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gruplardaki dördüncü maçlarına çıktı. Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a 2-1, Beşiktaş ise Portekiz deplasmanında Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Avusturya temsilcisi Wolfsberger deplasmanında 3-0 yenerek grup liderliğine yükseldi.


Gecenin ilk karşılaşmasında genç bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

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Trabzonspor, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:13 
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