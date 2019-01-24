Beşiktaş ilk kez Deloitte Futbol Para Ligi’nde!
1 saat önce
Deloitte Futbol Para Ligi raporu, dünyanın en çok gelir elde eden takımlarını sıraladı.
Deloitte Futbol
Para Ligi raporu, dünyanın en çok gelir elde eden takımlarını sıraladı. En yüksek geliri elde eden 20 takımın toplam geliri yüzde 6'lık artışla 8,3 milyar euro seviyesine ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.Türk futbol kulüplerinden Beşiktaş
ise, 20-30 sıralamasında 26. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26
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