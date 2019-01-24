Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ilk kez Deloitte Futbol Para Ligi’nde!

Beşiktaş ilk kez Deloitte Futbol Para Ligi’nde!

1 saat önce

Deloitte Futbol Para Ligi raporu, dünyanın en çok gelir elde eden takımlarını sıraladı.

Beşiktaş ilk kez Deloitte Futbol Para Ligi’nde!, System.String[]
Deloitte Futbol Para Ligi raporu, dünyanın en çok gelir elde eden takımlarını sıraladı. En yüksek geliri elde eden 20 takımın toplam geliri yüzde 6'lık artışla 8,3 milyar euro seviyesine ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.Türk futbol kulüplerinden Beşiktaş ise, 20-30 sıralamasında 26. sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26 

Beşiktaş, Futbol, Ekonomi
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