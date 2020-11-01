Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı - Son Dakika

Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı

01.11.2020 21:23
Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükselten Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 6. maçına çıkan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı. Cyle Larin'in 55. dakikada Ghezzal'ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar maçı da bu skorla kazanırken, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada sahadan gol yemeden ayrıldı. Bu sezon ilk maçına Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Yunanistan deplasmanında çıkan Beşiktaş, PAOK'a 3-1 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda da Portekiz ekibi Rio Ave ile 1-1 berabere kalıp penaltılarla elenmişti. Süper Lig'deki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi, daha sonra çıktığı 3 maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor'a deplasmanda 4-1, Gençlerbirliği'ne ise sahasında 1-0 kaybetmişti. Milli maç arasının ardından 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Denizlispor'u 3-2 yenerken, bu hafta da Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2 galibiyet aldı. Beşiktaş bu sezon ilk kez 90 dakikayı gol yemeden tamamlamayı başardı.

(İHA)

Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı
Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş ilk kez kalesini kapattı - Son Dakika Spor


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