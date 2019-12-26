Beşiktaş, ilk yarının son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, ilk yarının son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Beşiktaş, ilk yarının son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

Son 2 maçta mağlup oldu

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu.

Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Üst üste 4 yenilgi

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı.

Son galibiyetini ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenildi.

5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Söz konusu 5 maçta Süper Lig'de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

Burak Yılmaz sakat

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Batı Çalışma Grubu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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