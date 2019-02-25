Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın 11'i Belli Oldu

Beşiktaş'ın 11'i Belli Oldu

10 dakika önce

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın 11'i Belli Oldu, System.String[]
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların Japon yıldızı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin Japon yıldızı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. ilk 11'de yer alması beklenen Ricardo Quaresma ise mücadeleye yedek olarak başlayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

"Karius - Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Adriano - Atiba, Dorukhan - Lens, Güven, Kagawa - Burak Yılmaz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:09 Kaynak: İHA

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