Beşiktaş'ın 11'i Belli Oldu
10 dakika önce
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.
Fenerbahçe
derbisi öncesinde Beşiktaş
'ın 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların Japon
yıldızı Shinji Kagawa
, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin Japon yıldızı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. ilk 11'de yer alması beklenen Ricardo Quaresma
ise mücadeleye yedek olarak başlayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
"Karius - Gökhan Gönül
, Mirin, Vida, Adriano - Atiba, Dorukhan - Lens, Güven, Kagawa - Burak Yılmaz." - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:09 Kaynak: İHA
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şimdi Sıra Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray'dan Stat Açıklaması: Rakibe Saygı, Kendine Saygı
Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Emre Aşık Sessizliğini Bozdu