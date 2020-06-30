Beşiktaş'ın 1986-87 itirazına zaman aşımı reddi
Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi.
Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi. TFF, Beşiktaş'ın söz konusu talebini zaman aşımı nedeniyle reddetti.
"MÜMKÜN DEĞiL" TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yaptığı yazılı açıklamada "İddia edilen ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zaman aşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılmasının hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:10
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