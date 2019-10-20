Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Çebi, 8547 oyun 5009'unu alarak başkan oldu.



Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 20 sandığın sonuçları şu şekilde:



1. sandık



Ahmet Nur Çebi: 211



Serdal Adalı: 176



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz:



Boş: 0



2. sandık



Ahmet Nur Çebi: 260



Serdal Adalı: 170



Hürser Tekinoktay: 22



Geçersiz: 3



Boş: 0



3. sandık



Ahmet Nur Çebi: 250



Serdal Adalı: 153



Hürser Tekinoktay: 25



Geçersiz: 1



Boş: 0



4. sandık



Ahmet Nur Çebi: 231



Serdal Adalı: 142



Hürser Tekinoktay: 23



Geçersiz: 3



Boş: 0



5. sandık



Ahmet Nur Çebi: 217



Serdal Adalı: 140



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 1



Boş: 1



6. sandık



Ahmet Nur Çebi: 192



Serdal Adalı: 184



Hürser Tekinoktay: 26



Geçersiz: 1



Boş: 0



7. sandık



Ahmet Nur Çebi: 233



Serdal Adalı: 157



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 0



Boş: 0



8. sandık



Ahmet Nur Çebi: 203



Serdal Adalı: 145



Hürser Tekinoktay: 24



Geçersiz: 0



Boş: 0



9. sandık



Ahmet Nur Çebi: 215



Serdal Adalı: 177



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz: 0



Boş: 1



10. sandık



Ahmet Nur Çebi: 186



Serdal Adalı: 172



Hürser Tekinoktay: 27



Geçersiz: 0



Boş: 0



11. sandık



Ahmet Nur Çebi: 261



Serdal Adalı: 163



Hürser Tekinoktay: 34



Geçersiz: 0



Boş: 0



12. sandık



Ahmet Nur Çebi: 280



Serdal Adalı: 152



Hürser Tekinoktay: 46



Geçersiz: 2



Boş: 2



13. sandık



Ahmet Nur Çebi: 378



Serdal Adalı: 71



Hürser Tekinoktay: 47



Geçersiz: 0



Boş: 1



14. sandık



Ahmet Nur Çebi: 342



Serdal Adalı: 114



Hürser Tekinoktay: 44



Geçersiz: 1



Boş: 1



15. sandık



Ahmet Nur Çebi: 312



Serdal Adalı: 94



Hürser Tekinoktay: 46



Geçersiz: 0



Boş: 0



16. sandık



Ahmet Nur Çebi: 247



Serdal Adalı: 101



Hürser Tekinoktay: 24



Geçersiz: 0



Boş: 0



17. sandık



Ahmet Nur Çebi: 193



Serdal Adalı: 184



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 0



Boş: 0



18. sandık



Ahmet Nur Çebi: 217



Serdal Adalı: 175



Hürser Tekinoktay: 24



Geçersiz: 0



Boş: 0



19. sandık



Ahmet Nur Çebi: 297



Serdal Adalı: 184



Hürser Tekinoktay: 21



Geçersiz: 0



Boş: 0



20. sandık



Ahmet Nur Çebi: 287



Serdal Adalı: 129



Hürser Tekinoktay: 14



Geçersiz: 0



Boş: 0 - İSTANBUL