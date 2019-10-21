Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi Oldu
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi Oldu

Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi Oldu

8 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi..

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi..

Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi Oldu

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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