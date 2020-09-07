Beşiktaş'ın 50 yıllık altyapı sorunları çözülmeye devam ediliyor - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin ana arterlerinden Şair Nedim ve Nüzhetiye Caddesi'ndeki altyapı ve asfalt sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu duyurdu. Esnaf ve vatandaşlar yapılan çalışmalar dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi ekiplerine ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti.

Pandemi süreci boyunca sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirerek vatandaşlara hizmet götürdüğünü hatırlatan Beşiktaş Belediyesi, ilçenin yaklaşık 50 yıllık sıkıntılı olan alt yapı sorunlarını çözmeye devam ettiğini açıkladı. Belediye, Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde yaşanan su baskınları ve yol çökme sorunlarının geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çözüldüğüne dikkat çekerek, Beşiktaş'ın önemli ana arterlerinden olan Şair Nedim ve Nüzhetiye Caddesi'ndeki altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi. Yol çalışmalarının tamamlanması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti.

Yol çalışmalarının tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle esnafı Adnan Yeşiltaş; "Engebeli bir yol vardı. Araçlar gerçekten ciddi sıkıntı çekiyordu. Çukurlar vardı ve cadde üzerinde olan insanlar sesten gerçekten rahatsız oluyordu" dedi. Bir başka mahalle sakini Ali Pektaş ise; "En azından artık aşağıları su basmayacak. Yukarıdan gelen su buradan tahliye olacak. Bence de olması gereken en güzel şeyi yaptılar. Sonuçta çok güzel bir caddemiz oldu. Buradan belediye başkanımız Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da "Beşiktaş'ın 50 yıllık altyapı sorunlarını sıraya koyduk, kimseye imtiyaz tanımadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde teker teker çözüyoruz. Beşiktaşımızın iki büyük caddesinin altyapı ve asfaltlama çalışmasını bitirdik. Aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına Beşiktaş halkı adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta altyapı sorunlarını çözeceğiz. Tarihi bir ilçede altyapı çalışmasını sürdürmek oldukça zor bir durum. Tarihi koruyarak en iyi ve en sağlam hizmeti halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.