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Beşiktaş'ın 8 Mart'taki rakibi Atletico Madrid
6 saat önce
Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, yarın İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:40
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