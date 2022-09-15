BEŞİKTAŞ'IN ADINI KULLANARAK KRİPTO PARA SİTESİ KURAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü (BJK), isimlerini kullanarak kripto para dolandırıcılığı yapan internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu. BJK'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.A. ve K.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, bilgileri ve izinleri dışında açılan 'www.bjk-coin.com' URL adresli bir internet sitesinin, gelen ziyaretçilere para cüzdanı verdiğini ve kripto para yatırımı yapmalarını istediğini tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak internet sitesinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, söz konusu internet sitesinin E.A. ve K.G. isimli 2 kişi tarafından açıldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler E.A. ve K.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 3 adet laptop, 1 adet SIM kart, 1 adet flash bellek, 2 adet harici disk, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi.

Görüntü dökümü

-------------------------Şüphelilerin evlerine operasyon yapılması-Evlerde arama yapılması-Evde silah bulunması

-Şüphelilerin gözaltına alınması