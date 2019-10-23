Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Alanyaspor Galibiyetinin Perde Arkası
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Alanyaspor Galibiyetinin Perde Arkası

Beşiktaş'ın Alanyaspor Galibiyetinin Perde Arkası

1 saat önce

Süper Lig'in yedinci haftasında sahamızda Alanyaspor ile karşılaştık. Beşiktaşımız maçı Burak ve Diaby'nin golleri ile 2-0 kazandı. Maç öncesi taraftarın düşünceleri ve maçın öyküsü bu videoda.

Süper Lig'in yedinci haftasında sahamızda Alanyaspor ile karşılaştık. Beşiktaşımız maçı Burak ve Diaby'nin golleri ile 2-0 kazandı. Maç öncesi taraftarın düşünceleri ve maçın öyküsü bu videoda.

Beşiktaş'ın Alanyaspor Galibiyetinin Perde Arkası

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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