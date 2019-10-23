Beşiktaş'ın Alanyaspor Galibiyetinin Perde Arkası
1 saat önce
Süper Lig'in yedinci haftasında sahamızda Alanyaspor ile karşılaştık. Beşiktaşımız maçı Burak ve Diaby'nin golleri ile 2-0 kazandı. Maç öncesi taraftarın düşünceleri ve maçın öyküsü bu videoda.
Süper Lig'in yedinci haftasında sahamızda Alanyaspor ile karşılaştık. Beşiktaşımız maçı Burak ve Diaby'nin golleri ile 2-0 kazandı. Maç öncesi taraftarın düşünceleri ve maçın öyküsü bu videoda.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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