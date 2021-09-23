Beşiktaş, Altay maçı için İzmir'de - Son Dakika

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay'la karşılaşacak Beşiktaş, 16 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip uysal kafilede yer almazken, takımlarına destek vermek için Adnan Menderes Havalimanı 'na gelen Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

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