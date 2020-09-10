Beşiktaş'ın altyapısında Mehmet Ekşi ile yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın altyapısında Mehmet Ekşi ile yeni dönem başlıyor

Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi dönemi başladı.

Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi dönemi başladı.

Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Mehmet Ekşi'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, altyapıdaki yeni dönem tanıtıldı.

Başkan Çebi yaptığı konuşmada, Mehmet Ekşi'yi siyah-beyazlı camianın tanıdığını belirterek, "Kaptanımız, değerli oyuncumuz, futbolculuk döneminde ve daha sonra Beşiktaş'a verdiği hizmetler herkesin malumudur. Kendisiyle bir yola çıktık. Umuyorum uzun yıllar beraber olacağız. Sergen hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif, samimi duyguları bu konuda bizim işimizi kolaylaştıracaktır." dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren öze dönüşün önemine değindiklerini vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içinde olduğunu zaman zaman belirtiyorum. Ligdeki her kulübün ekonomik olarak sıkıntıları büyük ve büyümeye devam ediyor. Altyapıdan sağlayacağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından gelecek gelirlerinden faydalanmak kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Başka çıkış yolu yoktur. Özümüzden gelen futbolcularımızla camianın birlik ve beraberliğiyle, omuz omuza birlikteliğini görmek de çok önemli."

Başkan Çebi, rezerv lig ile ilgili bir soruya ise "Bu toplantı öncesi federasyondaydım. Maalesef rezerv lig konusunda talepte bulunan 3 takım olmuş. Bunlardan biri biziz. Diğer kulüpler maalesef rezerv ligle ilgili başvuruya sıcak bakmamışlar. Orada tablo hoş gözükmüyor." cevabını verdi.

Kocadağ: "Atacağımız adım bizi heyecanlandırıyor"

Futbol A takımından sorumlu yönetici Emre Kocadağ, Mehmet Ekşi'nin alanında kendisini çok iyi yetiştirdiğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden itibaren çok şey yaptık. Ama iki konu beni çok heyecanlandırıyor. Biri Sergen hocamızın gelmesi. Diğeri de Mehmet Ekşi hocamızın aramıza katılarak altyapının başına geçmesi. Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı atacağımız adım bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan da futbol akademisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Fidan, futbol akademisi için yapılacak tesisle ilgili bilgi verirken, bu tesislerin ne zaman tamamlanacağı konusundaki soru üzerine Başkan Çebi, "Bu konunun devletle ilgili kısmı var, henüz aşamadık ama bana göre aşılacaktır." ifadesini kullandı.

Fırat Fidan ise tesisin yapımı için farklı bağış kampanyası başlatacaklarını anlatarak, "Tesisin izinleri alındıktan sonra 60-90 gün içinde bitirmek istiyoruz. Kadın futbol maçlarını da yine o tesiste oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Ekşi: "Yüzyılın altyapısını kuracağız"

Futbol akademisinin teknik sorumluluğuna getirilen Mehmet Ekşi ise "Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine tekrar Beşiktaş'tayım, mutlu ve heyecanlıyım. Son dönemlerde elde ettiğim engin tecrübelerimi Beşiktaş'a vermekten çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah el birliğiyle Beşiktaş'ı geldiği noktadan gönlümüzdeki noktaya en kısa sürede taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında disiplinli bir yapı gördüğünü anlatan Ekşi, şunları söyledi:

"Hep birlikte Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağız. Deneyimli bir teknik adamım, 40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında edindiğim bütün bu deneyimlerimi Beşiktaş'la paylaşmaya geldim. 'Yüzyılın altyapısını kuracağız' diye de iddialı geldim. Artık azla çok yapma devri kapandı. Hem aşağıda hem yukarıda müthiş bir rekabet var. Geçmişi bir kenara bırakarak ciddi işler yapmak zorundayız."

Yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarda Türk futbolunun altyapısındaki birçok eksiği gördüğünü vurgulayan Ekşi, "Beşiktaş Yönetim Kurulu projelerimizi gerçekleştirmek için bize destek verdi. Biz de Türkiye'nin en iyisi olacağız." ifadesini kullandı.

Yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Ekşi, "Kendi ekolümüzü yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyada bin kişilik izleyici ekibi oluşturacağız. Bunların büyük bölümü gönüllü olacak. Beşiktaş'ta futbol oynamış dünyanın neresinde olursa olsun kişilerle iletişimde olarak onları izlemede kullanacağız. Fulya'daki akademi grubu devam edecek. Nevzat Demir Tesisleri'nde de BEFAM'ı yeniden canlandıracağız. BEFAM neredeyse A takımı gibi olacak. Sergen Yalçın'ın bakış açısı, bizimle iletişimi bu cesareti veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşi, altyapının bir ayağının da Almanya'da olacağını aktardı.

Sergen Yalçın: "Fitili ateşledim, Mehmet hoca da devamını getirir"

Beşiktaş Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Tarihinde altyapısıyla öne çıkmış, büyük işler yapmış camiayız. Birçok isim yetişti. Mehmet hocamıza güveniyoruz. Ufak ufak aşağıdan yukarıya çıkışlar başladı." dedi.

Kendisinin göreve gelmesinin ardından 19 yaşında iki oyuncunun uzun süre şans bulduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"Fitili ateşledim, Mehmet hoca da devamını getirir. Şu an takımda 11'e yakın 20-21 yaş civarında oyuncumuz var. Genç oyunculara önem vermiyor eleştireleri aldım, bu üzücü. 19 yaşında iki oyuncuyu oynatan antrenör var mı bakılsın. Bu kadar sıkıntılı dönemde 19 yaşındaki oyunculara güvenmek kolay değil."

Mehmet Ekşi ile hayata geçirilmek istenen projenin en az 5 yıllık olduğunu kaydeden Yalçın, "Sabırlı olmak gerekiyor, hocamıza destek vermek lazım. Bundan sonra aşağıyla bağlantımız çok fazla olacak. Genç oyuncu diye 20-30 oyuncu alırız. Oyuncu olduktan sonra sıkıntı yok. Genç oyuncu diye alıp kimseyi oynatamayız. Bu seviyeye uygun olmalı, gelişime açık olmalı. En azından iki üç farklı yeteneği olmalı, geri kalan kısmı hallederiz. Yeter ki yukarı çıkacak kapasitesi olsun. Herkes tabelaya bakıyor. Genç oyuncularla oynayayım da tabela ne olacak? Genç oyuncuları kazanmayı planlıyoruz. Bir taraftan yarışmacı takım olmaya çalışıyoruz. 19 ve rezerv takımın hocalarını Mehmet hocadan izin alarak ben belirlemek istedim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın altyapısında Mehmet Ekşi ile yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın altyapısında Mehmet Ekşi ile yeni dönem başlıyor - Son Dakika Spor

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