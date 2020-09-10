Beşiktaş'ın altyapısında Mehmet Ekşi ile yeni dönem başlıyor - Ahmet Nur Çebi - Son Dakika

Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi dönemi başladı.

Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Mehmet Ekşi'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, altyapıdaki yeni dönem tanıtıldı.

Başkan Çebi yaptığı konuşmada, Mehmet Ekşi'yi siyah-beyazlı camianın tanıdığını belirterek, "Kaptanımız, değerli oyuncumuz, futbolculuk döneminde ve daha sonra Beşiktaş'a verdiği hizmetler herkesin malumudur. Kendisiyle bir yola çıktık. Umuyorum uzun yıllar beraber olacağız. Sergen hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif, samimi duyguları bu konuda bizim işimizi kolaylaştıracaktır." dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren öze dönüşün önemine değindiklerini vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içinde olduğunu zaman zaman belirtiyorum. Ligdeki her kulübün ekonomik olarak sıkıntıları büyük ve büyümeye devam ediyor. Altyapıdan sağlayacağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından gelecek gelirlerinden faydalanmak kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Başka çıkış yolu yoktur. Özümüzden gelen futbolcularımızla camianın birlik ve beraberliğiyle, omuz omuza birlikteliğini görmek de çok önemli."

Başkan Çebi, rezerv lig ile ilgili bir soruya ise "Bu toplantı öncesi federasyondaydım. Maalesef rezerv lig konusunda talepte bulunan 3 takım olmuş. Bunlardan biri biziz. Diğer kulüpler maalesef rezerv ligle ilgili başvuruya sıcak bakmamışlar. Orada tablo hoş gözükmüyor." cevabını verdi.

Kocadağ: "Atacağımız adım bizi heyecanlandırıyor"

Futbol A takımından sorumlu yönetici Emre Kocadağ, Mehmet Ekşi'nin alanında kendisini çok iyi yetiştirdiğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden itibaren çok şey yaptık. Ama iki konu beni çok heyecanlandırıyor. Biri Sergen hocamızın gelmesi. Diğeri de Mehmet Ekşi hocamızın aramıza katılarak altyapının başına geçmesi. Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı atacağımız adım bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan da futbol akademisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Fidan, futbol akademisi için yapılacak tesisle ilgili bilgi verirken, bu tesislerin ne zaman tamamlanacağı konusundaki soru üzerine Başkan Çebi, "Bu konunun devletle ilgili kısmı var, henüz aşamadık ama bana göre aşılacaktır." ifadesini kullandı.

Fırat Fidan ise tesisin yapımı için farklı bağış kampanyası başlatacaklarını anlatarak, "Tesisin izinleri alındıktan sonra 60-90 gün içinde bitirmek istiyoruz. Kadın futbol maçlarını da yine o tesiste oynamak istiyoruz." diye konuştu.