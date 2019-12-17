Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

6 saat önce

Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yarın oynanacak karşılaşma için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin

Abdoulay Diaby.

Abdoulay Diaby, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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