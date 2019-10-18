Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Ankara kafilesi belli oldu! 5 eksik...
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Ankara kafilesi belli oldu! 5 eksik...

Beşiktaş'ın Ankara kafilesi belli oldu! 5 eksik...

7 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal,...

Beşiktaş'ın Ankara kafilesi belli oldu! 5 eksik..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.


Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.


Öğlen saatlerinde Ankara'ya gidecek siyah-beyazlı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.


Beşiktaş'ın Alanyaspor galibiyetinin perde arkası...


MKE Ankaragücü, Abdullah Avcı, Loris Karius, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47 
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