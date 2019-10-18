Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

55 dakika önce

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Kadro şu oyunculardan oluşuyor: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Üç maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya alındı. Beşiktaş, karşılaşma için öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek ve son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.


MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eryaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek
Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı! Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:09:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]