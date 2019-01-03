Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş'ın Antalya Kampı

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirileceği duyurulan akşam antrenmanı, yoğun yağış nedeniyle salona alındı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:59 Kaynak: AA

serik, Antalya, Beşiktaş, Spor
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