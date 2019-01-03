Beşiktaş'ın Antalya Kampı
36 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya
'ya gelen Beşiktaş
, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlıların Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirileceği duyurulan akşam antrenmanı, yoğun yağış nedeniyle salona alındı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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