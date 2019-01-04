Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş'ın Antalya Kampı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı.

Dün akşam yoğun yağış nedeniyle salonda çalışan siyah-beyazlı futbolcular, sahadaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Koşuyla başlayıp pas organizasyonu ile süren idmanda daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı. Kampa geç katılan Burak Yılmaz, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Cyle Larin idmanın orta bölümünde yan sahaya geçerek, takımdan ayrı bir süre kondisyoner eşliğinde çalıştı. Bu oyuncular idman bitmeden antrenmandan ayrıldı.

İdmana, izinli olan Gary Medel ve Loris Karius katılmadı. İki futbolcunun bu gece Antalya'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Güneş'ten oyuncularına uyarılar

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.

Pas çalışması sırasında oyunu durduran Güneş, futbolculara, daha etkili ve birlikte baskı yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Deneyimli teknik adam, antrenmanın son bölümünde futbolcularla birlikte esneme hareketleri yaptı.

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma antrenmandaki neşeli hareketleri ile dikkati çekti.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin 15 Ocak Salı günü sona ermesi planlanan kampının, fikstürün açıklanmasının ardından uzatılabileceği de belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Antalya, Beşiktaş, Spor
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