Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş'ın Antalya Kampı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ın Antalya Kampı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik çalışmanın ardından siyah-beyazlılar, otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık idman gerçekleştirdi.


İdman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yenilenme koşusuyla sona erdi.


Yeni transfer Burak Yılmaz, sakatlığı bulunan Mertcan Açıkgöz ile kampa bugün katılan Gary Medel kondisyoner eşliğinde yaptıkları koşu ve ısınma hareketlerinin ardından antrenmandan ayrıldı.


İdmanın bir bölümünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve asbaşkan Umut Güner de izledi.


Kamp bitiş tarihi öne alındı


İzinli olan Loris Karius antrenmana katılmazken, Alman kalecinin bu gece Antalya'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kamp bitiş tarihinin 15 Ocak'tan 12 Ocak'a alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:13 Kaynak: AA

serik, Beşiktaş, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin Yeni Malatyaspor ile Anlaştı Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı

Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı Fenerbahçe, Wolfsburg'da Oynayan Milli Oyuncu Yunus Mallı'yı Kiralamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 21:42:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]